廣西警搗破跨省販毒集團　繳市值逾2.66億港元毒品

遭香港警方通緝、棄保潛逃的本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，持續遭到內地執法部門的狙擊後，廣西河池警方近日通報，當局日前成功偵破1宗特大跨省販毒案，逮捕18名涉案人員，繳獲海洛英33.72公斤、9.98公斤冰毒等毒品，市值2.66億港元；另收繳毒資292.4萬元（人民幣‧下同，約339.5萬港元），凍結涉案資金374.7萬元（約435萬港元），查扣7輛涉案車輛，成功斬斷上海仔「散貨」的販毒通道。



當地警方表示，早在去年10月，公安機關發現廣西多縣有涉嫌販毒人員，直接或間接與雲南一名涉嫌販毒人員存在聯繫，認為他們很可能在有組織性地從事運輸、販賣毒品等犯罪活動；經進一步偵查，警方逐漸將該犯罪集團的人員身份、成員結構梳理清楚，疑為一個跨省特大販毒集團。



警方表示，該案涉及人員多、毒品數量巨大，被列為公安部督辦毒品案件；廣西河池警方迅速成立專案組，經過偵查，基本掌握相關人員、資金往來、毒品交易規律、毒品藏匿地點、毒品運輸渠道等相關情況。



至今年4月12日，疑犯普X前及其同夥駕駛3輛汽車，並攜帶毒品從雲南保山市出發前往廣西，試圖展開毒品交易。為逃避警方打擊，疑犯採取人貨分離方式運毒。雲南、貴州及廣西多地警方趁機聯動收網，在3輛汽車進入貴州安龍縣時截停，警方當場繳獲毒品海洛英76塊、冰毒10包。



今次是過去227日內第52宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/