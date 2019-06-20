網民熱話：牛頭角祈福黨疑再現上水　網民：已有幾位被呃

警訊一向都有宣傳廣告提醒大家小心騙徒，尤其是街頭祈福黨，但是仍然不斷有人上當受騙。近日，祈福黨疑屢現各區，繼上周五（14日）有網民稱在牛頭角看到打扮成僧侶的祈福黨幫人搖鈴算命後，又有上水的網民表示在臨時街市看到同一批祈福黨在行騙。



今日（20日）早上近9時，有網民在Facebook群組「上水人大聯盟」上載了一張照片，相中一名僧侶模樣的男子腳踩一張印着各種菩薩的度牒，疑正向面前的黑白衫女子收取金錢，黑白衫女子則從銀包中掏錢。據該網民所言，相中僧侶正是前一段時間在牛頭角出沒的祈福黨，而圍着二人看熱鬧的，則疑為騙子同黨。



網民在文中稱：「騙子出沒，我剛行到臨時街市就見到相中呢位女士畀錢，我已經喝住佢，話畀佢聽呢啲（共五男女，三男兩女）係騙子，估唔到呢位女士依然懵盛盛畀咗成千元畀呢啲騙子」。當她準備錄影時，這些男女就收起東西離開。Daisy指，「聽啲阿姐同婆仔講，我揭發佢哋之前已經有幾位被呃，我依家好嬲啊！」文末，她呼籲大家要提醒家中長者和朋友避免受騙。



其後有網民回應貼文指黑白衫女子都是同黨之一：「比錢嗰個係自己友，畀1000咁大手筆」、「自己友，做戲咋」、「成班老千做戲」、「有啲係做媒！」有人則認為樓主應該報警：「唔好只係識post相，要報警，此風不可長！」亦有網民稱看到這些人許多日了：「已很多天，一定有人中招，才天天來」。



網民有話說：



Joe Lei：又喺度呃神騙鬼



Jackey Lee：報咗警未？



Pak Fat Kwai：畀一千蚊，呢個師奶做咗好多壞事



Tabo Leung：成班老千做戲





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