院校學生大瀉至每年4萬人　料2022年始見底

由本地14所大專院校組成的自資高等教育聯盟今日(20日)舉行25周年誌慶會議，以「高等教育的未來發展」為題，邀請多名本地及海外學者演講。自2013年起擔任自資高等教育聯盟主席的阮博文，將於本月底退任，由香港浸會大學持續教育學院院長鍾志杰接任。



缷任在即，阮坦言過往6年任期工作十分艱苦，因學生人數急劇下跌，由每年7萬多名中六畢業生，大減至4萬多人，而八大資助學額維持每年15,000個，導致自資院校收生壓力大增，不少院校都面臨大挑戰，尤其是一些新設立的院校，所幸至今未有院校倒閉。他續指，學生人數跌幅至2022年才會見底，院校已推不同策略作應對，例如生源不再只針對文憑試考生，而擴展成人教育及持續進修課程，吸引更多學生報讀。



將接棒的鍾志杰預計，未來院校需要開拓更多新課程，以迎合社會需要，例如因應人口老化需要培訓更多護理人手，以及開設金融科技等創科方面的課程。他又期望，政府進一步將指定專業/界別課程資助計劃(SSSDP)擴展至不同自資院校，認為現行審核機制不透明。他指，現時部分SSSDP課程收生未滿額，希望政府可考慮將多出來的學額，開放予其他院校申請。