網民熱話：駕駛界「名人」被嘲燈位過線！ 網民意外發現亮點…

駕駛界「名人」一舉一動深受車友關注，今日（20日）再有網民在何文田捕捉到名人的風采！駕駛白色Benz的男司機 － 「名人」在斑馬線前停車，惟逾半Benz車身已「衝破」停車線，車頭更直插斑馬線上。有眼利網民發現名人右方的貨van一樣過線，不禁怒斥：「交返個牌出嚟！」



從網民 Kry Lancelo 上傳的照片可見，當時「名人」駕駛經窩打老道，並停在斑馬線前等候。惟其駕駛的白色 Benz 車身幾乎越過停車線，車頭甚至「直插」斑馬線上。惟有眼利網民右方的貨van疑「有樣學樣」，兩車齊齊過線迫向斑馬線，惹網民怒斥兩者均橫行霸道！



有網民戲謔：「名人果然係名人，停車位置都特別過人」、「拜見名人」。有網民指「名人」多次違反交通規例，質疑為何未被「釘牌」，「停到出晒界，交返個牌出嚟啦！」





網民有話說：



Tur Bo Wong：停車都唔識停，過晒線



Michael Ma：唔知醜嘅「佼佼者」



Hiro Matsuzaka：到今時今日都仲未被人釘牌呀？



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