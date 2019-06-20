政Whats噏：放縱泛民又爭住攞分　梁君彥激嬲建制派

政府日前「跪低」暫緩修訂《逃犯條例》，立法會喺尋日(19日)順利召開大會，但流會收場，事關建制派不滿民主派「有風駛盡𢃇」，喺緊急質詢環節不斷狙擊政府，最後仲點算法定人數，建制派為咗唔想招呼民主派，決定唔入會議廳，刻意流會。不過，原來背後唔止係對民主派不滿咁簡單，有建制派話決定流會另一原因係對主席梁君彥表示不滿，事關梁當日主持緊急質詢時太鬆，令會議陷「無人駕駛狀態」，面對非事實言論又冇糾正，搞到政府長期捱打。



當日梁君彥批咗2項緊急質詢同1項休會辯論，內容都係同本月12日反修例人士衝擊立法會有關，按程序嘅話，會先處理緊急質詢，之後係普通口頭質詢，之後先到休會待續嘅議案。緊急質詢用咗超過4小時，有建制派中人透露，建制派原本無打算發言，諗住休會待續階段先講，點知見到梁君彥實在太縱容民主派，形成「民主派霸權」，所以到咗下午就決定流會，搞到唔少建制派急急腳改稿爭取發言，事關會議已傾唔到休會辯論議案，變相就係唔講冇機會講喇。



對梁君彥嘅不滿並唔止係佢主持會議嘅手法，仲有關於《國歌條例草案》押後恢復二讀一事，事緣當日下午梁君彥曾公開話，議會需要修復同平靜落嚟，所以就建議政府將政治事件放埋一邊，唔好喺今個立法年度內恢復二讀國歌法，政府之後都有去信立法會表明唔會恢復二讀，令到表面睇落就好似係梁君彥「成功爭取」，引起部分建制派不滿，大鬧佢爭住攞彩。



據了解，今次押後恢復二讀國歌法係政府主動要求，而立法會文件就寫明係因為喺7月10日恢復二讀嘅話會唔夠時間審議，所以決定唔恢復，同梁君彥嘅說法都有出入。建制派有聲音就認為喺修訂《逃犯條例》一役，建制派已輸咗唔少分，批評梁君彥竟然藉此急住搶分，為自己挽回公眾嘅形象。



有消息指建制派嘅WhatsApp群組已通知大家會流會，但有啲建制派議員可能未睇或者怕失分而冇離開會議廳。由此可見，今次修例對建制派打擊好大，大家都搵機會補飛。