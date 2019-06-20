即時開講：叫停國歌法　兩制凌駕一國

修訂《逃犯條例》一役，以林鄭月娥為首的政府，先宣布暫緩修例，再向市民道歉，一跪再跪，甚至波及原定於本月底恢復二讀的《國歌條例草案》。東方報業集團旗下《on.cc東網》電視時事評論節目《即時開講》，炮轟政府暫緩修訂《逃犯條例》引發骨牌式破壞，如今連《國歌法》也叫停，港府被反對派氣燄牽着走，治權何在？



一場修例風暴，政府節節敗退，潰不成軍。節目指出，立法會主席梁君彥昨日(19日)向傳媒透露，已經向政府反映暫停恢復《國歌條例草案》二讀，待時間平靜下來，社會關係修補後再議。梁更以立法會目前應集中聚焦急須審議的經濟民生議題為由，反問各界政治事件是否可「丟在一旁」。



尊重國歌等於尊重國家與民族，為《國歌法》立法可謂天經地義，理所當然。節目指出，港府若然懾於反對派近日的氣燄，貿然叫停《國歌法》，以為退一步可以換來海闊天空，乃是大錯特錯。皆因《國歌法》屬於全國性法律，立法涉及國家層面，並非單純香港內部事務。港府若自把自為，豈非將兩制凌駕於一國之上，試問中央顏面何存？



節目批評，港府愈是退縮，反對派愈是步步進逼。梁君彥希望待議會氣氛「修補同平靜落嚟」，再推《國歌法》，這種想法絕對是一廂情願。節目指出，香港之所以淪落到今天這個地步，都是因為港府縱虎為患、司法姑息養奸之過。佔中一役將所有妖魔釋放，「違法達義」洗了一整代人腦袋。但港府黑白顛倒，四十八名佔中主要搞手中，只有九人被起訴，而且全數獲輕判。總指揮壹傳媒黎智英更連起訴也免了。律政司司長鄭若驊其身不正、徇私枉法，試問綱紀一廢，有甚麼怪事不會發生？



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