遲到大王有救　政府擬斥3億設一站式交通數據平台

發展局計劃向立法會財務委員會申請3億港元，發展空間數據共享平台和三維數碼地圖。市民日後有機會透過一站式平台，查閱實時泊車位數據、交通狀況、公共交通服務的預計到站時間，以及主要建築物的室內布局，準確估算旅程時間，更可獲得室內的定位和導航資訊，相信可減「遲到大王」的出現。



現時各部門持有大量空間數據，如政府設施位置、人口統計和普查數據、實時交通資訊等，但缺乏共通標準和指引，令各部門之間不能與外界分享數據。擬議的空間數據共享平台入門網站類似「超級市場」，公眾可搜尋及閱覽多種數據，以香港地圖為基礎，顯示道路、樓宇等，再加添不同獨特層面，如利用地理信息系統工具匯通不同圖層的數據，協助正在物色物業的家庭和企業，檢視某住宅大廈所屬校網，以至提供有關地區已規劃的發展和人口數據。



政府計劃分階推出約70個額外數據集，首階段會在2021年年底或之前推出供政府內部使用，並在2022年年底或之前推出予公眾使用。當局同時計劃在2023年年底或之前，把現時二維數碼地圖發展至三維數碼地圖，並顯示1250幢建築物內部間隔。