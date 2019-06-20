因愛犬隨處便溺故丟地「教導」　餐廳男東認虐畜

聲稱愛狗如命的餐廳男東主凌晨回家，發現所養的4個月大伯恩山犬「隨處屙」，遂在家中露台教訓愛犬，將牠舉高丟地十多次。小狗不斷淒厲慘叫，有目擊的途人不值所為報警。涉案33歲被告徐偉豪今(20日)於九龍城法院承認一項殘酷對待動物罪，裁判官指其行為令人髮指，但為要了解涉事小狗是否長期受虐，准被告保釋至7月12日始作判刑，期間會索取最新獸醫報告及被告社會服務令報告。



案情指今年2月9日凌晨4時，有途人路經何文田常富街時，聽到有人大叫同時有狗吠，抬頭望到被告在一個3樓的住宅露台「打狗」，將涉事狗隻抓起舉高再扔向地逾十次，有人將狗帶回單位內後，又再重覆地將牠扔到地上。



途人報警後警方上門拘捕被告，當時發現小狗十分虛弱，不能站好甚至不能自在伏下，心跳急促且一隻眼有瘀傷，另一隻眼的眼球則突出，牙周出血。



被告在警誡下，聲稱因小狗在家中四處便溺又抓爛東西，在想教導牠才一時衝動抓牠及打牠。幸而兩個星期後，小狗重現活潑四處走，除了後膝關節有受傷變厚情況外，已完全康復。



辯方求情指，事發時被告有情緒問題，當時飲酒返家後見到屋內狗隻穢物，一時氣憤犯案。辯方強調被告是經詳細考慮才飼養該小狗，一直對牠十分痛錫，但這是他首次養狗，遇到特別情況不懂處理，絕對是單一事件。律師強調，被告未有將狗「掟」到地上，但承認並無輕力放下牠，同時指被告非常希望領回小狗，若不獲法庭准許，亦期望牠在愛護動物協會可盡快獲他人領養。