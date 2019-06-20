B女猝死：暫託服務需求大　專家促當局增支援

90後母親因經濟拮据，把女嬰暫託友人照顧結果發生懷疑受虐死亡的悲劇，香港保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢指出，若因各種原因無法親自照顧子女，父母可以向日託嬰兒園尋求協助，目前本港有12間院舍，提供約1000個照顧名額，雖然服務需要收費，但若父母有經濟困難，可以向當局申請資助。不過，蔡指這類服務求過於供，幾乎是100人爭一個位，市民或需在坊間尋求其他暫託服務，例如社區保母等求助。



蔡提醒市民，若把子女暫託在親友的住所，必需確保對方是個「好脾氣、有耐性」的人，不但要有穩定的生活，同時要有動機關心及愛護受託的兒童，以免有兒童在託管期間遭到不恰當對待，特別是初生嬰兒身體十分脆弱，不能承受任何猛烈的撞擊，若嬰兒「唔聽話、扭計」，也絕對不應訴諸暴力，反之應控制情緒，了解他們的需要及嚎哭原因，盡量予以安撫。



此外，蔡建議政府應增撥資源，增加日託嬰兒園的數目，同時加強宣傳現有的託兒服務，讓市民清楚各種服務的利弊。另針對照顧者在照料兒童時的情緒管理，政府亦可加強教育，防止悲劇發生。蔡補充，即使把子女交託給別人照料，父母亦需盡力擔當父母的責任，定期探望及關心子女，絕不能放任不理。



根據社會福利署數字，自2014年起，本港接獲的新呈報虐待個案逐年遞增，由2014年的856宗，上升至2018年的1064宗，而在今年1月至3月，虐兒個案有237宗，其中身體虐待佔4成，3成個案涉及性侵犯，2成個案涉及疏忽照顧，其餘則為精神虐待及多種虐待。