逃犯條例：反對派兵分多路夾擊　上班上學宜早出門

六個大專院校學生會等組織早前向政府發出的「最後通牒」限期已於昨午五時屆滿，惟政府在「死線」過後未有接納學生組織就修例風波提出的四大訴求，大專學界昨晚隨即宣布行動升級，包括今早包圍政府總部，而網絡上昨亦流傳衝擊警察防線或禮賓府的兩套詳細行動方案，港島區大塞車及主幹道被大規模堵塞的情況今日隨時會再出現。據了解，警方今日將調配五千警力布防，以應付一旦發生的突發事件。



大專學界昨晚宣布升級行動，由今晨七時開始發起不合作運動，以及包圍政府總部。多個團體及網上群組昨晚亦發出聯合聲明，呼籲市民今早七時共同展開全面不合作運動，「實行遍地開花、全民參與」，行動建議包括「全民野餐」、罷工、罷課及罷市，今天亦不妨「相約在十八區不同地方見面。三十人一組」，又表明「參與形式眾多」，「621不是決一生死，未來幾日陸續有來」。市民上班上學宜早出門。



網上亦流傳多個升級行動計劃，包括今晨「政總討回公道」及「影響政總運作」；至昨下午流出兩個詳細行動計劃，「Plan A」牽涉衝擊警方防線，預定今午三時進行，首階段會組成人牆與警方防線對峙，之後向警方防線突進，直至警方出動「速龍小隊」或發射催淚彈時結束。之後行動包括「攞鐵馬」、「以長遮攻擊」，一旦警方開槍，戰線立即後撤，進入密封建築物內。



「Plan B」為衝擊禮賓府，「組織八個五人小隊，分三路佔據禮賓府附近道路，以壓制目標建築的交通，之後在佔領點言語挑釁警方，並持續佔路以「增加和理非非的談判籌碼」。



由於牽涉多個升級行動及涉及不同地點，港島區尤其金鐘一帶恐再出現大規模交通阻塞。據了解，警方會維持部署每日約五千警力，分成兩更（即每更十二小時、約二千五百人一更），應對因應是次修例風波所引發的示威及公眾活動，至下月四日止。本周日反修例遊行，沿途布防均較之前寬鬆，消息指，基於近日爭議，大部分警員都在警署內戒備，如非必要不會外勤，只留下適量警力在外提供緊急服務，盡量避免與市民發生衝突。



對於今日有人發起升級行動，據知警方會盡可能沿用上述安排，但仍會有足夠警力戒備，有需要時迅速調派人手處理突發事件。除每日五千警力，消息指近年各大總區均額外配有四隊衝鋒隊，總數逾千人，必要時亦可全數動員加入行動布防，近日各警區的日常巡邏則增加大量輔警擔任，以確保足夠警力維持治安。有民主派議員昨去信監警會，要求該會在未來的相關活動均派員觀察警方執行職務，以確保警方無過分使用權力。



除學生組織行動升級外，新巴職工會亦呼籲前線車長、站務同事於今明兩日戴上口罩，並在口罩上寫上字句，抗議政府無視港人聲音。新巴則回應稱，員工一向可因應其身體狀況及衞生等需要佩戴口罩，公司會繼續監察港島交通狀況，並會因應需要作適當車務調動，盡力減低路面突發事件對乘客的影響。此外，網上亦流傳有人發起「慢駛遊車河」活動，呼籲市民今日下午五時至九時由何文田公主道集合出發至龍和道，必須經過紅隧及使用八達通付款。