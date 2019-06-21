逃犯條例：禍延財會　公務員加薪等撥款恐受拖累

修訂《逃犯條例》亂局禍延立法會財務委員會（財委會）運作及審議撥款進度，據悉，目前政府及建制派仍在觀望今日財委會能否正常審議，若民主派就反修例「拉布」或阻撓會議進行，在此惡劣環境下，憂慮隨時影響公務員加薪等多項撥款未能在暑假休會前通過。



據了解，現時政府及建制派視今日的財委會運作為重要指標，若能正常審議，以目前十多個小時會議時間，隨時能通過十多項至二十項撥款，但若幾近完全未能審議，則要考慮往後加會是否仍有作用，而且休會前隨時僅能通過一兩項撥款。



雖然目前財委會議程上有二十一項議程，但據知有多項重要撥款仍未包括在內，例如公務員薪酬調整及理順公營小學校長及副校長的薪酬，若前者未能在暑假休會前通過，意味公務員要延遲加薪數個月，其時勢必引起公務員反彈；若後者未能在休會前通過，就會影響新學年未能即時實施校長薪酬調整。



根據過往做法，立法會多數會在公務員加薪撥款中讓步，盡量在暑假休會前通過，但現時立法會情況特殊及太多變數，若環境惡劣至幾近完全無法審議，政府及立法會會否確保公務員加薪方案在暑假休會前通過，仍屬未知之數。