逃犯條例：建制派擬倒戈　撐傳召鄭若驊

醜聞纏身、因「放生黎智英、唔告梁振英」而被各界炮轟的律政司司長鄭若驊，疑上任後仍「秘撈」參與仲裁案未有申報，繼續被追擊。立法會大會將於下周三（26日）辯論傳召鄭若驊議案，要求鄭到立法會交代她上任後曾參與過所有非律政司內的工作詳情，並且提供相關文件和證據。據了解，建制派前日及昨日分別召開大會和集思會，席間部分議員對鄭於推動修訂《逃犯條例》時「卸膊、懶懶閒、冇盡全力」，感到極度不滿，擬倒戈支持傳召議案，「等佢（鄭若驊）上嚟畀人質詢吓」。



綜合多方消息，經歷上周就反對修例的混亂後，建制派終可聚頭討論形勢，包括就傳召議案的投票意向作討論。消息人士透露，保安事務委員會主席陳克勤於集思會上批評鄭若驊解說工作不足，形容修例簡介「成呎厚」，而委員會召開二十小時會議讓她可以面對公眾詳盡解釋，鄭竟然只出席了兩小時，且會上承諾向立法會遞交補充資料有關檢控程序，至今仍未見影，反而在政務司司長的網誌上出現，直斥「好過分」。



另有建制派透露，部分議員有強烈聲音要求鄭若驊問責下台，直斥其解說工作不足之餘，一直以來屢爆醜聞皆由建制派護航，面對修例時卻「鵪鶉」不出聲，未能令公眾了解修例內容，連累建制派被指罵，坦言不想再護着她。據悉眾人未就傳召議案的投票意向達共識，部分人或倒戈支持。



此外，修例激發流血衝突令建制派元氣大傷，據了解，議員在集思會上互訴心聲，大吐苦水，把過去的不滿及所遇的問題提出討論，更談及日後工作的協調，以至未來發展等，惟基於內容十分「坦白」，故眾人協調不向外披露，以示團結。