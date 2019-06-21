東方日報A1：回應修例死線屆滿　鄭若驊續龜縮

修訂《逃犯條例》（下稱：修例）在大批市民上街及示威者衝擊立法會下，特首林鄭月娥為首的港府「一跪再跪」，由暫緩修例改為停止修訂條例及道歉，近日更「自閹」決定不會如期在今個立法年度恢復二讀《國歌條例草案》。自暫緩修例後，高官們鬥失蹤，包括律政司司長鄭若驊等多名問責官員鮮有現身幫手解畫，而特首辦昨晚亦只是以簡短文字回應大專學界的訴求，惹來學界不滿及宣布行動升級，今早七時開始包圍政府總部，而政府亦「買示威者怕」，今日會暫停開放政總「任人攻」，政府管治幾近癱瘓。有學者批評，多位官員連日不現身，有如將管治權及話語權拱手交予民主派及示威者，淪為反對派治港。



林鄭在上周六宣布暫緩修例後，鄭若驊最少兩次現身，但均沒有就修例發言回應提問。政務司司長張建宗亦曾在上周六現身，同樣沒有發言，其逢周日發布的網誌亦「脫稿」；財政司司長陳茂波就僅以網誌談及修例。另一名主責修例的官員李家超亦延至前日立法會的緊急質詢中，才有回應提問；而商務及經濟發展局局長邱騰華、財經事務及庫務局局長劉怡翔亦只是回應與經濟及財金有關的提問，至於其他多名主要問責官員連日來均「無影」。



此外，政府總部開放亦受到影響，行政署昨發新聞稿指，基於保安考慮，政總今日暫停開放，公務員毋須返回政總工作，並應按照所屬決策局或部門的應變計劃工作，而所有訪客活動會延期或取消。



「廿三萬監察」發言人王國興批評，官員怕事避事，個個「少做少錯，唔做唔錯」，令人失望，而且影響管治威信，其實官員應該多出來向公眾解說修例，加上本港仍有多項民生事宜要處理，若官員不出來說話，反對派就會佔據輿論，繼續圍繞修例事件發酵，可惜官員個個怕事迴避，「最好唔好煩到自己」。



香港理大專業及持續教育學院講師陳偉強指，問責官員連日不現身是為求明哲保身、避得就避，張建宗是港府的第二把交椅，過往曾就修例發言，在今次修例事件中，應聯同其他官員一同道歉，現在多名官員無影，令人覺得政府「兵敗如山倒，潰不成軍」，各懷鬼胎為求自保。他指，國歌法原本與《逃犯條例》修訂是兩件事，社會亦非強烈反對，但政制及內地事務局局長聶德權卻推遲恢復二讀，似乎是為保住民望，「走精面，為自己盤算」，至於鄭若驊主責修例卻不發一言，律政司司長淪為「避政司司長」，應被辭退，林鄭應重組內閣。



陳又指，本港仍有很多民生工作要處理，但官員有如驚弓之鳥不現身，怕影響自己而不作為，勢必拖慢民生工作，更令社會焦點繼續在修例，將管治權拱手交予民主派及示威者，失去話語權，有如棄械投降，令港府幾近癱瘓，反對派治港。



對於大專學界要求政府在昨日下午五時前回應有關修例的四項訴求，特首辦回應指，特首在本周二已就政府在修例工作上的不足及引起社會矛盾、紛爭及焦慮向市民致歉，亦明白年輕人希望特首懂得聆聽、尊重和關心年輕人，未來會在適時多接觸和了解他們的想法，同時希望市民表達意見時會繼續採用和平理性的方式。



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