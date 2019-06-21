探射燈：更生人士欠關懷　易再沉淪毒海

香港善導會去年公布調查顯示，在超過170名更生人士（包括曾干犯毒品罪行人士）中，逾半重投社會後最常遇到經濟困難，近半亦曾經被公眾標籤為負擔，另有37%人被嘲「一日監躉，一世監躉」。調查又指出，更生人士重投社會所遇到的困難、障礙、負面標籤及成長創傷，與重犯次數有直接關連，其中於幼年或青少年時期曾與吸毒者同住的更生人士，超過70%在成年後干犯毒品罪行。



香港戒毒會助理社會福利總監葉小冰指出，戒毒人士重投社會需要社會和親友的接納，若毒齡及服刑時間愈長、缺乏新朋友圈子，再度沉淪毒海的風險便愈大。她續指，更新人士雖大多有個案經理和社工跟進，但案底會影響更生人士的求職機會和專業資格，吸毒亦會導致多種後遺症，需要時間重建工作及社交能力。葉建議港府加強宣傳減少歧視，豁免戒毒者求職時申報刑事紀錄，以保障其自力更生的機會。

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