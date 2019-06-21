探射燈：無牌樓上吧令隱蔽吸毒惡化

政府統計處曾於2016年發表關於本港吸毒情況的統計，雖然2015年被呈報吸毒者總人數比上1年度有所下降，惟半數在首次被呈報時的毒齡達5.8年或以上，比2014年多6個月，反映隱蔽吸毒的情況值得關注。此外，除了有近半吸毒者為「頂癮」而濫藥，亦有45%人吸毒的原因為解悶、情緒低落和壓力，另有41%人表示受同輩影響或想和朋友「埋堆」。



「廿三萬監察」發言人王國興指出，過去曾有報道指出，無牌樓上吧是不少青少年首次接觸毒品的場所，一般經朋友介紹，而有關場所大多由黑幫經營，且位置隱蔽，部分甚至會招攬青少年擔任「藥房」販賣毒品，讓其有收入繼續購買毒品，結果愈踩愈深。他認為，無牌樓上吧令隱蔽吸毒情況惡化，警方有必要加強掃蕩，保障青少年免受誤導。

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