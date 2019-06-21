探射燈：南亞毒禍蔓延　當街啪針上電

新蒲崗、元朗區有美沙酮診所附近地方淪為販毒及吸毒天堂，多名拆家、癮君子盤據街道，無視公眾目光當街進行毒品交易甚至「上電」，每日成交額近3000港元，部分地點距離學校更只有數10米，買家不乏南亞人。區議員指街坊憂影響區內治安及衞生，直斥部門巡查不力，促加強執法力度向可疑人士搜身，以及針對黑點加強照明及安裝閉路電視，防止相關人士聚集破壞社區安寧。



新蒲崗柏立基美沙酮診所每日有大批人士前往「飲橙汁」，但近日不少人出來後，仍在附近彩虹道天橋底聚集，該處附近有1間中學與九龍城一帶的屋邨。東網記者發現拆家向吸毒人士出售「輕便裝」疑似毒品，售價數10至100港元，由1名中年男子販賣，另1名中年女士「睇水」。拆家每小時有約4宗生意，顧客包括南亞裔人士，以每日販賣最少6小時計算，收入接近3000港元。多日來雖有警察上前查問，惟只向疑似毒販記下身份證便離去。



元朗美沙酮診所亦是黑點，拆家每日到診所外的長櫈守候，出售不明藥丸及針劑，部分買家早備現金迅速交收，甚至即場「啪針」，當中包括南亞裔買家。由於診所毗連元朗學生健康服務中心，不時有家長和小童出入。



黃大仙區議員李德康表示，美沙酮診所早年選址不佳，區內街坊十分無奈，過去曾有人提出搬遷，惟區內用地已近飽和，只能從執法着手。同區區議員雷啟蓮則表示，不少癮君子在公園便溺，居民擔心會衍生搶劫、騷擾等罪案，促警方巡邏時「做足啲」。



「元朗呢邊持續咗好幾年，甚至有假難民參與！」元朗區議員周永勤指出，曾多次接獲居民投訴，雖多次向警方反映，但情況依然未見改善。「最好喺已知嘅黑點加強照明、安裝閉路電視，警方亦要聯同入境處執法。」



警方回覆稱，自前年至今年4月，在黃大仙及元朗警區涉及毒品的案件有341及706宗，分別有399及846人被捕，檢獲毒品種類主要為海洛英、俗稱「冰毒」的甲基安非他命及可卡因。



衞生署則指，美沙酮診所僱有保安人員維持診所內秩序，署方亦會就診所範圍的保安事宜和警方保持聯繫。2016至2018年，柏立基美沙酮診所及元朗美沙酮診所平均每日分別有589及248就診人次。

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