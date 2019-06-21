Dr.東：野櫻莓果汁有營養但糖分高　不宜代替正餐減肥

野櫻莓近年成為女士的駐顏新星，此水果的果實與藍莓相似，但抗氧化的營養素卻是莓類中最高，是藍莓的3倍，因而被譽為「不老莓」。不過，野櫻莓果實在香港市面不易購買，相反果汁飲品則大行其道，不少更包裝成天然的保健食品。營養師提醒女士們留意，水果榨成果汁後，營養會大大減少，且有機會添加糖，糖分攝取過多不但可致肥，更會加速皮膚衰老。



身體細胞代謝過程中產生的自由基是女士的大敵，因為它會造成氧化反應，導致皮膚衰老。尚營坊註冊營養師黃穎琳表示，不少蔬果含有抗氧化營養素，如藍莓、蔓越莓及黑莓。至於抗氧化成分有很多種類，例如多酚類、原花青素、酚酸、花青素及茄紅素等。抗氧化營養素可減低細胞氧化，有助延誤衰老，並可改善心血管。惟國際上沒有每日攝取上限的指引又或建議的攝取量。



近年野櫻莓令女士趨之若鶩，原因是其抗氧化成分是眾莓果類中最多，甚至是藍莓的3倍，成為女士抗衰老恩物。英國近期更有研究發現，野櫻莓較其他莓果有一項優勝之處，就是含有原花青素，此成分經過高溫加熱亦不會流失，令野櫻莓可加入熱食之中，例如粥或燕麥片。黃說，野櫻莓其他營養成分亦十分豐富，鉀質含量甚至較香蕉還要高，有助去水腫；纖維含量亦豐富，每100克果實便有20克。



不過，野櫻莓的味道較澀，加上香港較難買到，想進食原果實並非易事。近年市面有不少野櫻莓提取液製成的果汁保健食品，黃指水果榨成果汁後，營養素會大量流失，因為水果的大部分營養素來自果皮或果肉；再者，一杯果汁可能要用3至4份水果榨成，熱量及糖分含量偏高，部分果汁飲品為求增加口味，更會添加糖，攝取過量糖分會肥胖之餘，亦會加速皮膚衰老。



黃提醒女士們若用該類果汁食品代替正餐減肥，並非理想做法，一來未有攝取足夠人體每日所需的營養素，包括蛋白質及五穀，二來果汁的纖維遠遠不及原果實多，難有飽肚感，反令人更易「口痕」，因而進食更多其他食物。



要食得健康有營，黃建議可將野櫻莓加入麥皮或配低脂乳酪進食，又建議勿經常只進食單一種食物，應多吃不同顏色食物，補充不同的營養素。以抗氧化營養素為例，紅肉火龍果或番茄含有茄紅素；茄子及藍莓等紫色食物則含有花青素。



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