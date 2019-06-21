逃犯條例：救心熱線接108宗求助　僅一宗毋須治療

政府提出修訂《逃犯條例》風波不絕。災後心理輔導協會設立的救心熱線今(21日)表示，接獲的求助個案累積至108宗，當中僅有一宗個案毋須接受治療。協會指出求助人普遍出現如憤怒、失望、自責、無力感、感慨、恐懼、擔心及失落感等情緒，其主觀情緒困擾指數(10分為滿分)平均有8.9分。救心熱線呼籲市民注意個人心理健康，可以選擇多做喜歡的事，多約見親友相聚，令思緒慢慢沉澱，「畀自己抖抖氣。」



協會指，過往在日本311地震時，曾赴災區為4000多名日本受災人士進行心理評估，亦曾於本地佔領事件中向300多名市民進行評估；今次以兩者的主觀情緒困擾指數，與修例風波下的求助個案作比較，發現今次求助個案的指數竟較日本人面對311地震時錄得的指數高出1.2分，反映港人面對衝突事件的心理反應比日本人面對世紀災難時的反應更高。



協會又列出多項影響求助人情緒的敏感源，包括日前的衝突事件、與家人關係、朋友及同事之間的爭議等。協會總幹事杜永政指，今次眾多求助個案中僅得一宗毋須接受治療，其餘107宗均須接受治療，他形容情況嚴重。而救心熱線的義務創傷心理治療師自本月16日起約見上述求助人前來創傷心理治療中心接受治療，惟當中有9名求助人突然取消預約，令人擔憂受助者未能接受及時治療，「佢哋突然唔出現，會令人擔心係咪去自尋短見。」對於缺席的求助人，協會表示會派員致電跟進。

