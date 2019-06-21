攀海拔6410米山峰　港人疑因低溫症魂斷異鄉

一群包括中國及香港人在內的登山者，早前到巴基斯坦北部吉爾吉特－巴爾蒂斯坦地區，攀登一座海拔6410米的山峰。2名來自中國及香港的登山者，由上周五（14日）起與大隊失聯，救援人員周四（20日）在冰川發現兩人遺體，相信他們因低溫而凍死。



當地官員透露，死者陳李浩信（Li Haoxin Chen，音譯）和吳茄榤由上周五起與團隊失去聯絡，至周一（17日）也未按計劃返回營地。一名駐守大本營的香港隊員發出求救信號，稍後該名隊員被當局派出的直升機救走。



至周二（18日），當局計劃出動直升機搜索兩名失蹤人士，但由於天氣惡劣，行動被迫暫停。至周四，救援隊在利里戈冰川處發現了2名失蹤者遺體，初步相信他們在低溫環境中不幸身亡。死者遺體仍未運走。



在周二，救援直升機於北部另一座山峰，在海拔5300米救出一支被雪崩困住的7人登山隊，當中包括4名意大利人和3名巴基斯坦人，當中6人受輕傷，1人不幸遇難。



香港入境事務處回應指，獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐巴基斯坦伊斯蘭共和國大使館大使館了解情況。 據了解，事件涉及1名香港居民在攀山期間失去聯絡。該處已與當事人家屬取得聯絡，並提供適切意見及可行協助。入境處會繼續與公署丶大使館及當事人家屬保持密切聯繫，並按當事人家屬意願提供一切可行協助。