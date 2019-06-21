逃犯條例：港島多個路段受阻　添美道夏慤道全線封

【12:30】運輸署指因道路情況以下路段仍然受阻：



-添美道來回方向的全線

-夏慤道來回方向的全線

-金鐘道灣仔方向的全線

-添華道來回方向的全線

-軍器廠街來回方向的全線

-中環灣仔繞道北角方向(灣仔出口)的的全線

-告士打道(中環方向)介乎杜老誌道及軍器廠街的全線

-花園道(金鐘道方向)的全線



日間多條巴士路線需要臨時改道或暫停服務。運輸署特別交通消息網頁可供參看：https://www.td.gov.hk/tc/special_news/spnews.htm



【12:30】因公眾活動，以下途經暫時受阻的一帶路段的公共運輸服務需要臨時調整：

-改道行駛路線包括：專線小巴：56及56A、過海路線：104，115，307，373，601，603，641，673，680，690，905，936，948，978。



政府提出修訂《逃犯條例》風波不絕。多個團體早前就《逃犯條例》修訂引發的爭議提出多個訴求，因應政府未有在「死線」前回覆，群眾今日(21日)發起不合作運動，多個路段被阻塞，包括立法會示威區、政府總部及警察總部。