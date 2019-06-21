為洗衣液起爭執　逆女斬八旬老父判囚1年

筲箕灣明華大廈去年發生女兒涉嫌斬傷八旬老父血案，涉案女子因使用洗衣液問題而與父爭執，更拿起菜刀連斬父親頭部數次。被告唐鳳玲(37歲)今天(21日)在區域法院承認一項有意圖傷人罪，被判囚12個月。



辯方求情指，被告97年曾因企圖自殺被送院，後被診斷患上適應障礙精神問題，更有接受治療至2010年，認為被告案發時受其精神問題影響，難以控制情緒及行為。其父事後表示不願出庭及不追究，其傷勢在短時間內已康復，更撰信指認為被告並非有心傷害他，並已原諒被告。辯方續指被告父親於數月前離世，若被告需入獄，其母則乏人照顧，希望法庭輕判。



法官判刑時指被告以致命武器，向當時年屆83歲的老父頭部施襲，案情嚴重，被告須為自己的行為負責。法官接納本案背景因生活瑣事爭執而引致的突發性事件，與一般黑社會等傷人案件不同，考慮到事主當時傷勢看來不是十分嚴重，且康復理想，並已原諒被告；而被告曾患精神病，雖沒有證據顯示被告犯案時受病患影響，但接納被告當時自我控制制能力低，法庭在刑期上予以最寬大處理，最後判被告入獄1年。



案情指被告與父母同住，雙方關係長期欠佳。去年4月7日早上，被告與父就洗衣液使用問題起爭執，被告後到廚房拿起一把菜刀，向父頭部連斬數次。其父以拐杖擋格不果，故逃出住所。有途人見事主滿身披血而報警，警方到場拘捕被告。被告警誡下指父偷她錢及洗衣液用，故用菜刀斬父。



其父前額及左頂骨有裂傷，被送院救治，醫生診斷發現其左手食指有神經被局部切斷等。其父的頭部傷勢康復良好，只左食指有麻痹情況。