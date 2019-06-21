迷你倉火殉職消防隊目遺管人入稟　向消防處等索償

今日(21日)是淘大工業中心迷你倉大火三周年，繼日前殉職高級消防隊長張耀升的遺屬就事件提出民事索償訴訟後，另一名罹難消防隊目許志傑的遺產管理人，亦於昨日(20日)入稟高院，向消防處、時昌迷你倉及業主恒隆等申索賠償。



這次大火於2016年6月21日起火，至6月25日才大致撲滅。消防隊目許志傑於6月23日在火場內殉職，終年37歲。他的遺產管理人吳安宜和李國華(譯音)昨日代表其遺產，向高院提出民事訴訟。



至於被告則與日前張耀升一樣，包括消防處(由律政司司長代表)、時昌物流有限公司(以時昌迷你倉的名稱經營)、時昌迷你倉置業有限公司(以時昌迷你倉的名稱經營)、恒隆地產有限公司、Monafat Limited、Total Select Limited及恒隆物業管理有限公司。



兩名原告在訴狀表示，由於被告或其代理人的疏忽、違反法定責任、違反一般責任或違反僱傭合約，導致許志傑死亡。原告因此要求法庭頒令，要被告負上民事責任，向原告作出賠償。

