亮刀兼進屋　欠債漢劫小兒麻痹症街坊囚58個月

育有一名6歲女兒的55歲無業漢林小明，聲稱因欠債9萬港元被追債，且擔心女兒會被大耳窿傷害，遂尾隨一名患有小兒麻痹症的女街坊到她家門前，再推她進屋亮刀打劫，劫去她3900港元現金及一隻價值約1.4萬港元的金手鐲。林最終被警方拘捕並於今早(21日)在高院承認一項搶劫罪被判監58個月。



案情指，被告於去年5月16日在其居住的秀茂坪安達邨尾隨一名患有小兒麻痹症的女街坊到她單位門前，突然亮出30厘米長的刀指着她的腰，被告表示打劫並推她進屋。事主曾尖叫，但被告着令事主停止否則會殺死她。其後被告取去事主3900港元及價值約1.4萬港元的金手鐲，並以膠索帶綁起她手腳，又以襪子塞口，着其不要報警後離開。



事主及後自行鬆綁及求救，警方其後發現被告與事主住同一幢大廈，並於翌日拘捕被告，在其單位發現涉案的刀及4000港元現金。警誡下被告承認因欠債且被追債，並擔心女兒會受傷害。他又稱，發現事主戴着金手觸並尾隨她及搶劫。他稱當時曾對事主稱如有錢會歸還款項並放於信箱，他把手觸以11,900港元賣掉並償還部分欠款。



辯方求情指被告過往曾做地盤工人等，但04年因工業意外受傷，只靠打散工維生，17年12月起更失業。辯方又指被告於16年獲分派公屋，但需籌錢裝修，最終欠下財務公司等共9萬港元。案發時被告亦不斷被追債，有「大耳窿」更威嚇會傷害其女兒。他因擔心女兒，故最終犯案，但現已感後悔。律師亦指被告是愚蠢犯案，並無長遠計劃。



法官指被告犯案時曾亮刀，且闖入事主單位、案件亦有一定計劃，包括早預備膠索帶及刀等，而事主又有小兒麻痹症，當她尖叫時被告又威脅要殺死她，令她受驚。法官指該些均為加刑因素，並以監禁7年3個月作量刑起點，因被告認罪給予三分之一減刑至監禁58個月。