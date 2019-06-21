展能治療師藉詞按摩緩痛　涉狎大腦麻痹女生

觀塘一間展能中心的一名職業治療師，涉嫌在中心內替一名大腦麻痹的24歲女學生按摩紓緩痛症時，指插對方的陰道肛門，以及吻她的肚皮胸部。女生向家庭醫生查詢知道並非治療所需後報警。治療師否認3項非禮罪，案件今(21日)於觀塘法院開審。



被告鄭耀良，被控於2016年6至7月間，三度於觀塘一展能中心的治療室內，非禮女子X。

X於屏風後作供，她先天大腦麻痹，四肢活動能力受影響但智力正常，需靠拐杖輔助走路，生活上內多方面不能自理，須由母親照料。



她在2015年9月入讀涉案的展能中心，被告為中心的職業治療師，平時會替她進行防跌或拉筋等訓練。X續指一直受不同痛症困擾，有時會痛至不能上學甚至要入院治療，自從一次被告在班上替她按摩紓緩後，她不時會向被告求助。



她首次接受治療時，被告扶她到治療床上，將她的衫褲內衣全部扯高褪下，並對着她的胸脯說「好靚」，她拍被告一下示意，被告跟她道歉後繼續按摩。完成後她感尷尬，便跟被告說：「你下次唔可以咁曳」。



X坦言因為信任被告，以為是治療需要所以沒有特別反應，但後來多次單獨接受被告按摩時，被告都乘機將手指放入她的陰道及肛門，又曾吻她的肚皮及胸部。她在2016年7月中向家庭醫生詢問被告行為是否治療需要，之後報警求助。而被告於同年7月27日被捕，警誡下被告表示：「我無做過」。



在辯方律師盤問下，X透露有接受心理及精神科治療，並有服用精神科藥物，但就否認有幻覺或幻聽病徵。