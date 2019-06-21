逃犯條例：集結若有破壞社會安寧行為　或干犯暴動罪

大批示威者公然包圍警察總部及稅務大樓，有法律界人士指，包圍執法部門及政府辦公地方人士若有衝擊或暴力行徑，達破壞社會安寧程度，有可能已干犯暴動罪，而根據香港法例第245章《公安條例》第18(1)條、第19(1)條和第19(2)條訂明，當非法集結演變為暴動而被告又有參與，便可能干犯參與暴動罪。



凡有3人或多於3人集結在一起，作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上的行為激使其他人破壞社會安寧，他們即屬非法集結。



如任何參與非法集結的人士破壞社會安寧，該集結即屬暴動；而集結的人即屬參與集結暴動，與煽惑暴動同罪，一經循公訴程序定罪，可判監10年。



除包括警總，示威者亦包圍另一個主要執法部門入境處，據現場所見，他們在大堂範圍及外邊花園聚集，店舖已暫停營業，示威者阻礙人員離開，又禁止其他人士進入大樓。另有示威者設立鐵馬陣，封鎖附近一段告士打道及分域街。



若示威者靜坐包圍入境處，只可以説是非法集結；若他們只是靜坐，就未必能説公眾安寜受到破壞，但在入境處如有入境處人員及保安員與示威者推撞，即公眾安寧已受破壞，便會變成暴動。