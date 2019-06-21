塱原建37公頃生態公園　工程費達6.3億元

政府於古洞北及粉嶺北大興土木建屋，為彌補該區因為發展而損失的濕地面積，政府按環評許可證要求，斥資6.3億港元於塱原發展一個佔地37公頃的自然生態公園，內設觀鳥屋讓遊客觀賞雀鳥，又設有農墟展示該公園種植的農作物。



土木工程拓展署今日(21日)為「古洞北及粉嶺北新發展區第一階段」工程的兩個項目招標，包括「發展塱原自然生態公園」及「地盤平整及基建工程」。當中，「發展塱原自然生態公園」工程預計於今年10月動工，工程需時36個月，包括在塱原興建一個面積約37公頃的自然生態公園，一個遊客中心，以及一條橫跨雙魚河的約50米長行人天橋，該橋會連接遊客中心和自然生態公園。



根據立法會相關文件顯示，塱原自然生態公園內有20.9公頃的範圍屬於生存保護區，有11公頃範圍屬於農業區域，並有約4.8公頃範圍屬於遊客區域。遊客區域內將設有面積約65平方米的觀鳥屋，讓遊客觀賞雀鳥；亦有5290平方米的淨化濕地，向遊客示範何為濕地，並處理自來水水質以用作灌溉。公園內尚有面積達2050平方米的農墟，用來舉辦活動和展示由該公園種植的農作物，園內亦會有56個留宿設施，提供予合資格農民休息，方便他們在公園內耕作及管理農作物。



政府又會搬遷於梧桐河棲息的罕有魚類「高體鰟鮍」，並對其進行生態監察；以及重置粉嶺北新發展區內的兩個鷺鳥林棲息地，並就古洞北新發展區內一個現有鷺鳥林棲息地進行優化工程。



至於「地盤平整及基建工程」預計於今年11月展開，工程需時73個月，包括為古洞北新發展區平整約2.3公頃的土地，留作興建鄉村遷置區及分區警署；興建基礎設施，包括排水渠、臨時污水處理設施、一個食水配水庫和一個沖廁水配水庫、道路、區域供冷系統管道、斜坡工程及園境美化山等，又會興建隔音屏障和低噪音路面。



上述兩項招標的截標日期為今年8月16日中午12時。根據立法會相關文件顯示，「古洞北及粉嶺北新發展區第一階段」的工程造價估算為8.96億港元，當中「發展塱原自然生態公園」的工程費估計為6.32億港元，而重置鷺鳥林的工程費則估計為210萬港元。