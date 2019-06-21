每日一片：霸道夫婦港鐵打機嘈親人　網民：想紅？幫你一把

不少人會在搭車時玩手機遊戲或睇劇以打發時間，不過常有人罔顧他人利益，將電子產品的音量調高並且不使用耳機，對別人造成滋擾。日前，有網民在社交平台發貼怒斥一對老夫婦在港鐵車廂內打機，音量擾人，更無視網民的勸止，最後雙方發生口角。



昨日（20日）晚上近7時半，網民Holly Yuen在Facebook群組「Tai Po 大埔」上載了兩段影片，據影片可見，一對夫婦和拍片者正在爭執，期間阿伯不停用粗口罵拍片者，「白X癡」、「讀咁多書有X用咩」，旁邊的大媽則用手機及用報紙包住的菜嘗試拍打拍片者，聲稱：「我趕烏蠅」，並且故意將手機遊戲打開，調高音量播放。當拍片者以「爛口夫婦」稱呼二人後，該名大媽則稱自己很斯文，但下一秒卻又沉不信氣，再用菜拍打對方。



發文者講述事件原委指：「阿嬸打機開到好大聲，我真係好聲好氣叫佢熄咗個聲，或者戴耳機，佢話阻到你咩，我話係騷擾到我㗎！隔一陣，阿嬸繼續打（機），我再溫馨提示，然後佢哋出手了，我當然要幫爛口夫婦爆紅」。最後發文者更新指，該對夫婦已經報警告她侵權，警察亦登記個案了，而雙方皆有違反港鐵附例的行為。



其後不少網民都對該夫婦的所作所為表示憤怒，怒斥二人為「廢老」：「死垃圾廢老」、「阻住地球轉，就係呢啲廢老」、「最憎呢啲自私廢老」，並對發文者的行為表示支持：「樓主做得好，呢種人係要被人教訓」、「支持片主，真係好憎呢啲人」。有人則認為發文者應該報警：「佢掂到你/你嘅財物已經可以報警」、「都出咗手，報得警，同港鐵車廂講粗口係要罰錢㗎」、「你條片已經夠做佢襲擊啦」。亦有人感嘆無人出手相助：「睇到火都嚟，現場無人幫手？」



根據港鐵附例，任何人不得在鐵路內使用會產生噪音的器具，或對其他乘客造成滋擾行為，違例者可被檢控，最高罰款分別為二千元及五千元。另外，任何人不得在未獲港鐵公司書面同意並受依照港鐵公司所施加的條款及條件規限的情況下，使用任何錄音或錄影或拍攝器材以進行訪問或拍錄或製作影片或錄像。亦不可粗言穢語，否則可被罰款五千元。倘港鐵乘客發現有人疑違反《港鐵附例》並對他人造成滋擾，可通知車站職員處理。