派$4000甩轆　職津處寄錯表格　私隱署循規調查

政府派4000港元關愛共享計劃過程甩漏不停，不少市民至今未收到申請確認短訊，而負責處理申請的在職家庭津貼辦事處更涉嫌洩漏申請人個人資料。該處在要求申請人補交資料過程中，錯誤將個別申請人資料寄給其他申請者。個人資料私隱專員黃繼兒表示，已展開循規審查，向職津處查找事實，確定該處出現涉嫌違規情況之原因，以及了解該處是否已採取補救措施。



職津處上月宣布已向所有計劃申請人發出申請確認通知，申請人如漏填個人資料，職津處會將申請表副本寄回申請人補填，但有個案卻誤將表格錯寄予其他人。黃繼兒指出，如有需要會向職津處提供建議或協助，以防同類情況再發生。



黃又指，一般而言，不論公私營機構(包括政府部門)，都必須根據《個人資料(私隱)條例》的規定，採取切實可行的步驟，保障資料當事人的個人資料不會未經准許或意外地被查閱、處理、刪除、喪失或使用，否則便有可能違反《私隱條例》下的資料保安原則。私隱署至今接獲2宗懷疑寄錯和遺失申請表的查詢，東網正向職津處查詢。



另外，新界社團聯會近30名成員和街坊到旺角始創中心職津處請願，質疑4000港元何時派發，要求增加人手及加快處理速度。該會副理事長、沙田區議員李世榮指，本月初起他收到百宗未收到申請確認短訊的求助，他向職津處發出10個電郵查詢，每封包含10宗個案，但職津處回覆緩慢，至今只有2封覆函，確認18名申請人有交表，餘下2人未有交表需要補交，李推算該會於新界9區有約3000個市民查詢。