雲南旅遊巴運毒遭截查　警繳139公斤冰毒司機被捕

遭香港警方通緝、棄保潛逃的本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，持續遭到內地執法部門的狙擊，雲南西雙版納警方周五（21日）通報，本月7日例行截查一輛旅遊巴時，在車上起獲逾139公斤冰毒，司機當場被捕。



據通報，警方當天上午9時許在關坪查緝點，截查一輛從景洪前往昆明的旅遊巴時，發現旅巴上沒有乘客，只有司機一人，且司機神色慌張，引起警員懷疑，遂盤問司機及進行檢查。結果警員在旅巴行李艙內，發現8個帆布袋，內藏251塊、7530包冰毒片劑，共重139公斤冰毒。



由於冰毒數量巨大，即使警方派出30名警員，亦花了足足4小時才拆開所有包裝。任職警員多年的楊警官亦感概︰「查到這麼多的毒品，我們都驚呆了，拆都拆到手抽筋了！」目前，涉事司機被捕後對運毒一事供認不諱，案件仍在調查當中。



今次是過去228日內第53宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/