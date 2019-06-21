網民熱話：女兒被餵醉雞竟「笑死」？痛心網民怒轟唔識教

為人父母應好好愛錫自己的孩子，不要當他們玩具看待。昨日（20日）有網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，一名母親在個人IG上載限時動態，指男友偷偷餵醉雞給女兒食，致女童嘔吐、臉頰發紅，該名母親不但沒有介意，更謂：「笑死我。」事件引起網民關注，不少人認為事態嚴重形同虐兒。



從相中可見，一名紋身男雙手抱起年約兩歲的的女童，其母親用手機拍下情況放到IG限時動態，在圖中打了一段文字：「今日大佬偷偷哋畀咗3舊醉雞佢食，之後BB瞓咗陣醒返醉咗，笑死我，又嘔又行唔到直線成塊面紅晒。」



投稿人Lau大爆紋身男是該母親的現任男友，怒斥偷偷餵醉雞給女童食用，「佢個女依家應該未夠2歲，佢仲要打『又嘔又面紅又行唔到直線』，跟住仲要話笑死佢？唔係應該擔心先㗎咩？咁都可以放上IG？」又謂對方唔生好過生，不時交女兒給朋友代為照顧，「個女晚晚凌晨都唔瞓，仲要有時喺IG錄片用粗口鬧個女。」



網民看過事件，一面倒怒斥該母親照顧失當，甚至虐兒，「啲人傻的，將小孩當玩具，小孩飲少少酒已經會酒精中毒，會傷腦神經，甚至會死亡」，「黐線，酒精對BB傷害好大㗎！」又有人對母親仍然「笑死」不能接受，「點解自己個BB又嘔又行唔到直線唔擔心，反而『笑死』㗎？黐X線」、「小朋友好慘，佢可以有更好嘅生活。」



網民有話說



Sarita Leung：唔好令她變成下一個死者！

遊俠：唔出奇，Mk係咁上下，真心

Vicky Poon DouShao：依家虐兒，個女再大啲隨時變性侵



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