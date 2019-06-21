謊稱出售奶黃月餅扑頭劫百萬　28歲男認搶劫等四罪

28歲汽車經紀吳嘉浚，在前年中秋前謊稱有人脈可以大批訂購美心流心奶黃月餅，結果有兩人受騙，向他支付共26萬多港元購買月餅及餅券。此外，他更引其中一名受害者到上水新都廣場，結果受害者到達後，被吳埋伏的同黨扑頭打劫，搶去其身上112萬多港元現金。吳與他其中一名同黨方文迪(23歲、學生)，今早(21日)於高院承認詐騙及搶劫等4項控罪。法官聽取辯方求情後，將案押後至7月16日判刑，期間兩人須還押監房。



本案首被告吳嘉浚，今天承認一項企圖詐騙、兩項詐騙及一項搶劫罪；次被告方文迪則承認一項搶劫罪。據兩人承認之案情，首被告在2017年8月上旬致電一名姓劉的女商人，向她推銷月餅，聲稱以員工折扣價每盒185港元向她出售。劉女同意購入2000盒，並先付15萬港元作訂金，但首被告在收錢後並無交貨。



同月下旬，首被告又找到第二名陳姓男事主，向對方聲稱有2000盒原銷往大陸的美心月餅，因交易告吹而可供出售。陳上當並付出了11萬多港元作訂金。陳其後再問首被告有否月餅券出售，首被告對他表示，要拿現金到餅店購買，指示陳在8月30日傍晚去新都廣場的美心餅店付錢取券。陳抵達後，次被告突然與另一名在逃人士現身。在逃人士拿鐵通狂打陳的頭部，次被告則搶奪陳載有逾百萬港元現金的背包。結果陳被打至頭破血流，目送兩人得手逃去。首被告其後由律師陪同下到警署投案，但行使緘默權拒答警方查問。至於次被告犯案後則前往台灣，至同年10月27日回港時被捕。