本年度僅2.4萬個公屋單位可編配　創22年新低

房屋委員會資助房屋小組委員會今午(21日)開會，通過2019／20年度公屋編配估算，本年度只有約24,100個公屋單位可編配，創1997年以來新低。房委會資助房屋小組主席黃遠輝承認數字比較低，但不認為出現斷層，認為只是年與年之間的落差及保守編配估算，實際上白田邨預計在2020年第一季入伙，而估算保守是避免締造不必要期望。



房委會估計，2019/20年度可供編配單位包括約10,500個新單位及約13,600個翻新單位，比2018/19年度實際編配數字大減30%。黃遠輝指，今年回收單位較多，受惠於部分居屋及綠置居項目落成，騰出較多公屋單位回收。他又指，雖然本年度可供編配單位較少，但認為只是季節性因素，與去年加起來平均計算，並無明顯減少。



房委會委員招國偉指，過去7成單位是編配予輪候冊市民，擔心新單位供應處於低水平，會令輪候時間進一步惡化，短時間內突破六年大關。



另外，會上亦通過房協「長者業主樓換樓先導計劃」，容許長者業主售出自住的單位後，轉購房委會及房協第二市場面積較小單位，套現養老。至於同獲通過的房委會長者寬敞戶全免租金措施，今年下半年會推行試驗計劃，凡70歲或以上全長者寬敞戶調遷至較細單位，可享終身免租金。扣除租金寬免措施，估計有1.3萬多個租戶符合資格。