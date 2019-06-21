政Whats噏：范國威倡討論衝突兼做主持　被批角色衝突

為防被攻擊有利益衝突，立法會議員好多時喺發言前會以口頭方式申報利益。作為立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席嘅范國威(Gary)，就喺會前去信委員，要求就上星期反修例衝突事件召開特別會議，仲打算以主持身份討論。結果畀一眾建制派議員圍插，包括委員會副主席廖長江。最終Gary聽完廖講完，決定唔做主持，費事嘈。



近日修訂《逃犯條例》爭議愈演愈烈，上周三(12日)金鐘仲發生流血衝突，Gary就懷疑當日警方阻撓醫護進行救護工作，認為唔同紀律部隊可能喺執行職務上會有衝突或唔協調，擔心影響公務員士氣，所以先要求喺下次會議上討論。



其他議員仲未發言前，廖長江就話封信係由Gary發出，質疑佢係咪唔適宜再主持呢個討論。Gary就解釋，已經問咗秘書處意見，話可以由佢處理番，仲話自己會公平處理，但廖長江似乎唔收貨，雖然話唔係爭做主持，不過都有要求秘書處再解釋。最終Gary都係聽廖嘅意見冇做主持，話係費事拗落去處理唔到其他議案喎。



以為件事完結，點知其他建制派都隨即發言，批評Gary封信嘅內容係冇事實根據，認為應該將信件轉介相關部門跟進，又指如果乜嘢都放上事務委員會討論，唔知要開多幾次會。泛民方面，譚文豪有幫口，話以前都出現過類似事件，仲認為如果係涉及政策層面，應該要喺事務委員會上討論。



時間過得好快，你一言我一語咁嘈生晒嘅情況下，兩個鐘會議就用咗超過一半時間。其實會議要討論公務員來年度薪酬調整及僱用殘疾人士為公務員嘅議案，唔知係咪大家都擔心公務員遲加人工而士氣低落，議員好極速地用差唔多45分鐘時間去討論，快快手通過埋等上財務委員會審議。



好彩薪酬調整趕到尾班車，因為如果要等下次例會，等埋財委會通過，班公務員就趕唔切7月底加人工。不過依家財委會仲塞車，相信班公務員仲要擔心多一排喇。