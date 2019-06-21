逃犯條例：圍堵法院或影響審訊　法律界人士斥好無謂

反對《逃犯條例》修訂的示威者不滿政府在昨日(20日)「死線」未有回應訴求，今日(21日)把抗爭行動升級，大批示威者毫無預警下包圍多幢政府大樓，連負責審理案件的法院亦不能幸免，成圍堵目標，當中金鐘高等法院及灣仔區域法院皆聚集大批示威者，高院出入口一度落閘，防止有人突然衝入。相關堵塞行動隨時影響案件審理，甚至影響案件公平性。有法律界人士質疑「點解搞埋法院？」認為示威者不應騷擾獨立運作的法院。



大批示威者今先在立法會示威區布陣，之後逐步轉移陣地，先後突襲灣仔警察總部、稅務大樓及入境事務大樓，灣仔法院大樓亦成為目標。大批示威者包圍下，法院大樓兩面的大門大閘需落閘，雖然法院如常運作，惟市民只可從港灣道側門進出法院。有律師表示，其處理的案件會照常開庭。



其後示威者移師到金鐘政府合署，揚言要癱瘓所有政府部門，有示威者經太古廣場到金鐘政府合署及高院一帶聚集。下午4時許，大批示威者以鐵馬堵塞連接金鐘政府合署低座與高座的扶手電梯，當局嚴陣以待，位於金鐘的高院正門出入口落閘防備，公眾人士要使用側門出入，有人搬鐵馬及石頭，堵塞法院道。有律政司刑事檢控科及民事訴訟科等部門的員工收到電郵指可提早下班。



司法機構發言人表示，今日高院、區院及家事法庭運作大致正常，司法機構一直密切留意有關情況發展，並會採取一切適當措施，確保法院正常運作。香港律師會前會長熊運信表示，難以明白示威者圍堵法院的背後動機，「搞到法院好無謂，唔通係要抗議啲法官？」他認為，大批示威者即使只在法院外聚集，亦會對出入人士如律師、涉案人士及證人等構成不便，擔心會影響法院運作。