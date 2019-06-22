東方日報A1：反對派踐踏三權　港陷無政府狀態

《逃犯條例》修訂草案（下稱：修例）在大批市民上街及示威衝突下，特首林鄭月娥為首的港府「跪完又跪」，先後宣布暫緩及停止修例並道歉，近日更「自閹」決定不在今個立法年度恢復《國歌條例草案》二讀，但仍未能平息民憤。示威者將行動升級，昨早有逾千人聚集在立法會示威區，隨後更「野貓式」佔領及圍堵港島多個政府重要設施，波及政府總部、立法會、警察總部、高等法院及灣仔區域法院等，多項公眾服務及交通服務受影響，港島慘被攻陷，惟政府撒手不管。有立法會議員批評今次示威令行政、立法及司法三權機關、執法部門幾近癱瘓，陷入無政府狀態，憂慮政府繼續縱容，將令社會癱瘓。



多個團體就修例引發的爭議提出四大要求，大專學界就有關訴求訂下「死線」，惟政府於「死線」當日只以短短百零字回應，惹來學界不滿，並發起不合作行動。



昨早七時起，約有一千五百人集結立法會，並漸漸向政總擴散，佔據添美道及夏慤道一帶，又堵塞立法會停車場。近中午時分，大批示威者包圍警察總部，警民對峙多時，黃昏時示威者增多，氣氛漸趨緊張，約萬人到場支援包圍，軍器廠街一帶道路被嚴重阻塞。另有部分示威者下午轉往灣仔稅務大樓，其後更圍堵入境事務大樓及金鐘政府合署。



政府前日提早宣布關閉政總，員工毋須返回政總工作，昨又於示威者衝入稅務大樓及入境事務大樓時宣布暫停稅務局、勞工處及環保署等部分公眾服務，並讓員工先行撤離，行政機關大受影響。



近月來「癱瘓」多時的立法會，昨繼續有多個會議因大樓被圍堵而被取消，今日亦至少有一個會議被取消。昨午正在審理案件的高等法院及灣仔區域法院，亦因示威者圍堵而要落閘，以免被示威者闖入。



立法會議員葛珮帆指，今次示威者包圍多個政府部門、政府總部、警察總部及法院大樓範圍，令到三權及執法均癱瘓，整個香港無法運作，入境處服務受阻，甚至連九九九報案中心都受到影響，波及無辜市民，完全是不負責任的行為，警方已盡量忍讓，避免發生衝突，但她憂慮會縱容示威者一次又一次升級行動，令社會癱瘓，影響市民日常生活。



對於示威者「攻陷」政府三權機關及執法部門的行為，政府發言人昨晚回應指，尊重市民遊行集會的權利，但今次示威已對多項公共服務構成影響及對交通造成阻塞，為市民帶來不便，重申政府已完全停止修例工作，又指本屆立法會會期於明年七月結束，修例草案屆時將自動失效，政府會接受事實。