東網透視：讓老師專科專教　發揮所長更投入

基督教香港信義會馬鞍山信義學校推行動感課堂，讓學生玩得輕鬆、學得開心，發掘學生專長，同樣，校方希望老師專科專教，發揮所長，「讀中文出身的教返中文，讀體育出身的教返體育」。



曾擔任課程主任的校長簡淑菁表示，以往教學工作較混雜，例如中文科老師要兼授音樂或體育科，其實每位老師都具備學科專長，調配資源後令老師可以專科專教，每位老師在其專長的空間發揮教學，學生學得開心，老師也教得輕鬆。該校近兩年額外聘請三位體育科老師及兩名音樂科老師，未來計劃招聘視藝科老師，讓動感課變得更多元化。



學校資訊科技科主任莫猛鈞表示，以往老師需要兼教另類課目，在備課過程中花了不少功夫，現時做到專科專教，老師更投入專長科目，課堂自然更投入。



動感課程統籌老師陳思韻表示，近年中小學主張推行STEM(科學、技術、工程、數學)教學，動感課亦包含STEM課程及體藝元素，例如「STEM實驗課」教學生製造肥皂泡，讓他們了解水與油的密度，若兩者份量不合比例便做不到泡泡功效。各老師會商討合適的課程框架，了解哪些實驗能夠適合小一及小二學生的程度，讓同學能夠易於理解。