東網透視：馬鞍山小學推動感課程　學生輕鬆玩增自信

本港學生求學求分數，課餘興趣班要取證書和晉級，絕不輕鬆，馬鞍山有小學去年起改革課堂，每星期二下午3節課堂轉為動感課堂，學生只需抱着輕鬆心情，跟老師學搖手鐘、打網球，又或做STEM實驗和當做小小工程師，課堂毋須考評，學生都期待這天可以「玩餐飽」。小二生王君浩喜愛動感活力操，因可以無拘無束地跳動，跳得好開心，自信心提升，「以前會匿埋在媽咪後面唔出聲」，現學懂與別人正面打招呼。



基督教香港信義會馬鞍山信義學校小一及小二級課堂增設動感課堂，融入手鐘、動感活力操、陶藝、口風琴、小型網球、英語遊戲組、STEM實驗課和小小工程師等八項活動，學生每3星期換1次活動，輪流學習全部活動，未來計劃會拓展至小三及小四年級。



愛好運動的王君浩有密集的課餘體育活動，逢星期三及五會上體操課，逢星期六學抬拳道。他認為動態活動令腦部活躍，課書更易吸收。各項動感課堂中，他喜歡動感活力操，因為節奏有快有慢，全靠老師熱情指導。他面對記者亦不膽怯，指課堂最大得着是提升了自信，變得勇敢，遇到困難亦可以應付。



小二生梁芷蔚指手鐘好聽，音質柔和，希望用手鐘再次演奏《瑪莉有隻小綿羊》。她愛好音樂，但不會視音樂為未來發展路向，亦不會成為音樂家，因感覺做音樂家好難，「唔識背樂譜。」



校長簡淑菁表示，3年多前到該校任職，希望學生全方位裝備，無論社會如何改變，都能夠適應生活，因此設計動感課讓學生從小培養堅毅，學習逆境自強的精神，希望每個學生都能自我突破，精益求精，「讀書唔叻的同學，發掘他們的其他個人才能，可能往後讀書會叻番」。



資訊科技科主任莫猛鈞說，早前透過科技公司研發手機應用程式，老師觀察學生在動感課的表現，會在程式輸入學生的邏輯、創意想像、人際關係等能力表現，讓家長知道，有助發掘子女的專長。