探射燈：水果茶含菌量超標　可致併發症

水果茶大行其道，風靡中港台，惟台灣執法部門去年曾檢測部分水果茶微生物含量，發現超標嚴重；東網曾委託大學生物系進行微生物測試，亦發現全部樣本大腸桿菌超標，部分樣本同時驗出含金黃葡萄球菌超標，輕則引發急性腸胃炎，重則可導致併發症，嚴重者可致命。



根據食安中心《食品微生物含量指引》對非瓶裝飲料的微生物含量準則，飲品中大腸桿菌、沙門氏菌屬、金黃葡萄球菌及產氣莢膜梭狀芽孢桿菌，限值為每毫升樣本少於100個菌落形成單位。東網調查結果顯示，6個樣本的大腸桿菌都超標，同時有4個樣本的金黃葡萄球菌超標，其中1個更高逾22倍。



香港大學醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰指，大腸桿菌及金黃葡萄球菌均可導致食物中毒，若菌落形成單位超出政府指標已屬危險，可致飲用者急性腸胃炎、肚瀉及發燒等，嚴重者更會引發併發症，導致休克，甚至心肺功能衰竭等可致命症狀。

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