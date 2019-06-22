探射燈：長期攝過多熱量　可導致脂肪肝

除了糖度超標，台式飲品的熱量亦不容忽視。有營養師指，1杯700毫升的台式飲品約有400至500卡路里，接近成年男性每日所需總熱量25%，以體重70公斤的成人計算，要慢跑超過1小時才能將熱量消耗掉，營養師警告長期攝入過多熱量，可導致脂肪肝。



根據世界衞生組織建議，每日從食物裏面所獲得的能量當中，55%至75%應該來自碳水化合物，10%至15%應來自蛋白質，15%至30%則應來自脂肪。若以每天需要2000千卡能量的話，約1100至1500千卡應來自碳水化合物，約200至300千卡應來自蛋白質，約300至600千卡來自脂肪。



「如果1杯飲品就佔咗4分1熱量絕對唔健康。」註冊營養師謝詠瑩指，長時間飲用高糖度及熱量的飲品會令脂肪囤積於人體內臟如肝臟，嚴重者會引致脂肪肝。她提醒市民如要進食甜食和有糖度的飲品，應嘗試控制每星期700至1400卡路里內，方為健康。

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