探射燈：台式飲品糖度爆燈　法例落後飲不安心

台式飲品熱潮未減，惟部分飲品糖度超標，東網測試市面上多款即製台式飲品，發現全部樣本糖分均超出世界衞生組織建議成人每日攝取量，包括「半糖」飲品；有飲品糖度超標逾倍，每杯含高達等同21粒方糖。醫生提醒，長期飲用高糖度飲品可致糖尿病，甚至胰臟衰竭；立法會議員批評本港食安法例落後，促政府盡快推動立法規管。



東網記者日前分別到旺角、大埔及深水埗購買3款口味、共6杯不同的「走冰」台式即製飲品，分別為百香果茶、西柚茶及珍珠奶茶，糖度分別為1杯「普通」，1杯「半糖」，再以白利糖度計（Brix）測試飲品的相對糖度。其中，於大埔購買的普通糖度珍珠奶茶含糖量最高，量度讀數為15%Brix，即每100克飲品有15克糖分，即整杯700毫升的珍珠奶茶含多達105克糖，比世界衞生組織建議，健康成人每日攝取上限50克高出1倍有多。



「半糖」飲品甜度亦未見減半，同店半糖珍珠奶茶含糖量為12%Brix，即700毫升飲品內有84克糖，同樣超出世衞建議上限。以每顆方糖5克計算，「普通」及「半糖」珍珠奶茶分別等同21粒及近17粒方糖。



至於在旺角飲品店購買的西柚茶，其「普通」及「半糖」樣本，糖度分別為11%Brix及8%Brix，700毫升飲品約有77克及56克糖，等同逾15及11粒方糖；而在深水埗購買的百香果茶「普通」及「半糖」樣本，糖度分別為10%Brix及8%Brix，700毫升飲品內約有70及56克糖，等同14及約11粒方糖。



惟現時未有指引或法例規管台式外賣杯裝飲品的糖度及熱量，根據適用於預先包裝飲品的《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100毫升飲品如不超過5克糖或0.5克糖，可分別稱為「低糖」或「無糖」。而根據衞生署發出的「學生小食營養指引」，每100毫升飲品若含多於7.5克糖，便屬「含高糖分飲品」。



家庭醫生鄭志文指，飲品中過多的糖分會直接進入血液，導致血糖過高，長期飲用甚至每日一杯，會增加患上糖尿病風險，甚至胰臟衰竭。註冊營養師謝詠瑩表示，台式即製飲品糖分偏高，1杯已遠出每日攝取量上限，建議市民選擇有食物標籤的飲品。



立法會議員柯創盛狠批政府多年來推動「少鹽少糖」工作效果微乎其微，2015年成立的降低食物中鹽和糖委員會更是「名存實亡」，失去職能上的實用性，「政府要加快研究各種少鹽少糖嘅方法，包括立法同實行適用於所有食物同飲品嘅標籤制度。」



食環署發言人指出，由2017年至今年5月，署方曾接獲763宗有關飲用飲品後不適的投訴個案，其中包括台式飲料。

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