Dr.東：遊希臘慎防西尼羅河病毒　防蚊措施要做足

暑假將至，旅遊旺季即將展開，今個夏天計劃去希臘的港人要留意，鑑於該地去年大規模爆發西尼羅河病毒感染個案，希臘疾病預防與控制中心日前向旅客發出呼籲，提醒有關病毒主要由病媒蚊傳播，部分人會出現嚴重迸發症或死亡，建議旅客做足防蚊措施，包括穿長袖衣物及使用驅蚊產品，亦要避免接觸積水。



希臘疾病預防與控制中心表示，西尼羅河病毒以往主要經由雀鳥傳播，但去年出現大規模的蚊傳個案爆發，導致316人受到感染，當中50人死亡，是有紀錄以來最高；對上一次大規模爆發已是2012年，當時造成35人死亡。雖然此病毒不會人傳人，主要透過被帶病毒的蚊叮而中招，但過去有研究報告指出，病毒有機會透過輸血或器官移植傳播，受感染的母親亦可於懷孕或哺乳時將病毒傳給嬰兒。



目前西尼羅河病毒沒有疫苗可以預防，只能待病毒自行消退。疾病預防與控制中心指出，大部分人感染後完全沒有病徵，部分則會出現發燒、頭痛、惡心、嘔吐或皮膚出現紅疹等徵狀。不過，小部分人有機會出現嚴重迸發症，例如腦炎或腦膜炎、癲癇發作等，嚴重者有機會死亡。目前西尼羅河病毒主要見於非洲、歐洲、中東及北美等地區。



該中心發言人表示，鑑於西尼羅河病毒於希臘流行，已演變成公共衞生議題，並由鄉郊地區蔓延至大城市，包括首都雅典等阿提卡地區，以及希臘第二大城市塞薩洛尼基。中心呼籲今個夏天前往希臘的旅客要做足防蚊措施，應穿着長衫長褲，並要使用防蚊產品，例如蚊貼或蚊怕水；市民則要做好家居防蚊措施，避免有積水，以及安裝防蚊網或盡量關窗。



根據衞生防護中心，西尼羅河病毒的潛伏期一般為3至14天，神經感染性西尼羅河病毒感染患者的死亡率約為4%至14%。中心指出，準備前往西尼羅河病毒爆發地區的人士，應做足防蚊措施。蚊子於黃昏至黎明時分最為活躍，因此這段時間應盡量避免外出。



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