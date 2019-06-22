逃犯條例：警方嚴厲譴責示威者　警總13人不適

警方周六(22日)凌晨近5時發表聲明，嚴厲譴責堵塞灣仔夏慤道、軍器廠街、告士打道一帶，再進一步包圍警察總部的示威者，揚言會嚴肅跟進。



聲明強調示威者的行為嚴重影響警方的工作，包括向市民提供的緊急服務。警方透露灣仔警署報案室的服務周五(21日)下午1時40分左右暫停，而灣仔分區亦有60個999求助個案未能即時處理，需要警方調派其他資源跟進。電子報案中心的跟進服務亦由於職員無法進入警察總部而須於晚上11時起暫停。警方又表示，周五晚有9女4男員工身體不適，但由於警察總部附近道路被阻塞，他們被延遲送往醫院診治。



警方指出，示威者包圍警察總部期間，用鐵馬及雜物堵塞警察總部出入口大閘、向警察總部擲雞蛋、在外牆塗鴉、用膠紙遮蓋設於警察總部外牆的閉路電視，亦向警務人員淋油及使用激光射向警務人員的眼睛。



聲明又指，警方已經以最大的容忍度讓示威者在警察總部外集結，指摘示威者表達訴求的方式已經發展到既不合法，且不合情理的程度。對於這些違法行為，警方必定會嚴肅跟進。