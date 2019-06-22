逃犯條例：泛民冀政府回應訴求　建制指暫緩等於撤回

政府已暫緩修訂《逃犯條例》草案，但仍未平息民憤，示威者昨日(21日)將行動升級，逾千人包圍灣仔警察總部，更波及港島多個政府重要設施。議會陣線立法會議員朱凱廸今早(22日)出席電台節目時認為，修例一事仍未解決，政府需要回應市民的訴求。



他指，昨日示威者和警方均表現克制，沒有再發生上周三(12日)金鐘衝突的情況，暫沒人受傷或有人被捕。他希望希望政府成立獨立調查委員會，調查金鐘衝突事件及政府在整個修例事件的處理手法。



出席同一節目的行政會議成員兼議員張宇人表示，政府已聽到市民訴求，香港是時候冷靜，做好民生和經濟工作，應對中美貿易戰等，不希望社會繼續內耗。他指，政府暫緩修例即等於撤銷修例，但因要平衡不同立場人士訴求，因此一直沒使用「撤回」字眼。對於以獨立調查委員會調查金鐘警民衝突建議，他認為法院有能力處理警方被指控涉嫌濫用武力事件。



新民黨議員容海恩稱，包圍警總行動期間999報案中心和緊急服務受到影響，又阻礙其他政府部門運作，部分懷孕和患病的警務人員凌晨才能離開警總，情況不理想。她批評示威者目的是要癱瘓社會運作， 對其他市民不公平，亦不應拿警察來出氣。