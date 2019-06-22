逃犯條例：張炳良指政府面對最嚴重管治危機

《逃犯條例》修訂爭議觸發一連串遊行及激烈衝突，政府「跪低」先後宣布暫緩及停止修例並道歉。運輸及房屋局前局長張炳良今(22日)於電台節目說，事件是政府自回歸以來最嚴重的管治危機，社會尤以年輕人的情緒最激烈，又指暫緩與撤回修例沒有分別但社會仍不接受，反映目前市民對政府存在信任問題。



張認為，修例本身未必是「大件事」，不幸地港府將台灣殺人案，與不同司法區移交逃犯安排綑綁處理，令修例非通過不可，但就忽略很多市民對內地制度有疑惑甚至不信任。他建議政府以和解包容的方向，令社會先平靜下來。



他指，警隊在事件中被迫成為磨心，政治紛爭應由政治領袖解決，包括政府、建制派及民主派議員都有責任。調查警方有無過分使用武力的獨立調查委員會，是和解的方向之一，可以還警方公道。



香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝表示，社會應考慮妥協及向前看，如果仍然着眼要求撤回等訴求，而忽略機會改善香港管治，將是錯失機會。他提議政府就算面對不喜歡的聲音，都應嘗試理解及真正回應。他稱，最近收到年輕人的求助電話倍增，大部分人對時局感到無助及愧疚，情況令人擔心，呼籲他們不要做極端事情，有需要時應尋求專業人士協助。