和合石火葬場啟用6年　造價過億火化爐壞一半

粉嶺和合石火葬場一半火化爐損壞停用，令死者家屬苦等火化爐期。該火葬場啟用僅6年，有關設備造價逾億港元，惟目前現有的6個火化爐中就有3個停用。



據了解，和合石火葬場有2個火化爐長期維修，當其餘火化爐一旦出現零件損壞或須維修時，就會出現「壞一半爐」的情況。因應人口老化，市民對火化時段的需求有增無減，政府預測2018年至2037年，平均每年有5.6萬宗火化，較1998年至2017年平均每年3.5萬宗增加60%。換言之當出現火化爐「壞爐」情況，勢令市民輪候火化爐期的時間進一步延長。



負責維修上述火化爐的機電工程署承認，該3個火化爐去年底開始出現問題，主要是散熱裝置出現漏水，相關復修費用約為300多萬港元。該署指目前已完成其中1個火化爐的復修工作，另外2個火化爐的復修工作仍在進行中，其中1個預計於本月完成，另1個因工程較為複雜，預計最快可於11月完成。



位於新界粉嶺橋頭路的和合石火葬場自2013年啟用，面積約220公頃。政府於2017年提出於火葬場現址內，加建2個火化爐及1間禮堂，以配合未來火化服務需求。