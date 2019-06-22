逃犯條例：鄭若驊親口向市民道歉　學者轟做樣促下台

《逃犯條例》修訂爭議觸發連串遊行衝突。律政司司長鄭若驊昨(21日)以網誌形式就事件向市民政歉，被批評「無誠意」，她今日(22日)出席公開活動，親自就政府修例解釋不足，引起社會矛盾紛爭作出真誠致歉，重申會繼續以謙卑的態度聆聽意見及接受批評，回應市民訴求。



她表示，不論事件有否被定性為暴動，均不會影響律政司的檢控工作，會按照法律、檢控守則及證據作出決定，會恪守獨立、不偏不倚、無畏無懼宗旨，除非證據顯示個案有定罪機會，否則不會貿然檢控，當局收到相關文件後盡快處理涉及示威活動的檢控工作，希望公眾理解。



被問及會否撤回修例，鄭若驊指政府多次重申修例工作已停止，目前無既定時間表，亦不會貿然再推出修例。對於有建議提出以獨立調查委員會檢討事件中多次的警民衝突，她指已有現行法律及機制，例如監警會處理涉及警方的投訴，政府無意設立獨立調查委員會。另外，就有議員提議擴大域外法權來處理台灣殺人案，她稱有關建議並不合適。



理大專業及持續教育學院講師陳偉強對鄭的道歉感不滿，「唔覺得佢(的道歉)好真誠」，指若她真心知錯，應解釋為何在修例爭議中長期失蹤，以及為何一直未有與法律界團體溝通，而鄭不論是昨日網誌道歉或今日親身回應，均未有就上述問題解畫。



他又斥，鄭親身道歉只是「做個樣應酬吓」，「擠牙膏咁，最先求其喺網誌寫吓，媒體市民反應唔滿意先出一出嚟，然後出嚟又求其講幾句。」他相信今次道歉仍難消民怨，認為鄭辭職下台道歉更為適合。