B女疑受虐亡　同居男女警誡認用鐵鏈綁兼藤條打

天水圍一名22個月大女嬰早前被揭發遍體鱗傷，送院後搶救不治。負責託管女嬰的同居男女，被控一項對看管兒童或少年人虐待或忽略罪，今早(22日)被警車押解到沙田法院應訊。二人暫時毋須答辯，案件押後至8月19日轉介屯門法院再訊，以待警方進一步調查，二人申請保釋被拒，需繼續還押看管。



兩名被告分別是34歲柯靜雯(無業)及30歲蕭國偉(地盤工)。控罪指二人於今年1月至6月20日期間，在洪水橋田廈路新生村他們的住所，身為22個月大死者負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略死者，其方式相當可能導致死者受到不必要的健康損害。



控方透露案情指，死者生母於今年1月將死者交給兩名被告照顧，今年6月20日女被告發現死者不清醒將她送院，醫生發現死者身上有多處傷痕。警誡下，兩名被告承認曾打死者的面，用藤條打她，並用鐵鏈綁她。



辯方提出分別以現金2000港元及5000港元為兩被告申請保釋，承諾交出回鄉證及不離開香港，並願到警署報到。但控方鑑於案情嚴重，指8歲長女曾目擊二人向死者施虐，控方擔心兩被告會騷擾證人，反對他們保釋。辯方則指長女現已交由社會福利署看管，兩被告不可能騷擾證人。



最終裁判官拒絕辯方的保釋申請，女被告得悉保釋被拒後面露難色，並以雙手掩面，男被告則表現平靜。