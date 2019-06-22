逃犯條例：曾偉雄指不應政治處理檢控　否則法治崩潰

前警務處處長曾偉雄今(22日)回應近日修訂《逃犯條例》的連串示威衝突，指情況令人十分擔憂，呼籲社會應思考如何處理紛爭，反問若有不滿便「訴諸街頭暴力，大家是否樂見？」至於應否檢控示威者，他指應由法律處理而非政治，否則香港法治會崩潰，非常危險，而警方需否就事件道歉，他指：「唔希望道歉變成風土病」。



他認為，警方在「612暴動」中使用的武力是克制、有需要及合法，亦是「被動式」使用武力。從當日的直播畫面所見，示威者的暴力衝擊較2014年違法佔領行動時更嚴重，今次使用催淚彈已無法驅散人群，警方惟有進一步採取武力，指使用橡膠子彈及布袋彈是有需要及合法，2014年沒有使用，是因當時情況可以避免。



他強調，從執法者角度去考慮，警方有責任保障社會安寧，保護立法會大樓免受衝擊，如果當時警方沒有採取措施，可能會有更嚴重情況，包括令更多人受傷。



對於有指個別事件中警方使用過分武力，他指目前社會很「情緒化」，現行設有投訴警察機制及監警會調查，香港是法治社會，有合法渠道處理指控，如社會認為有需要增加調查機制，可再作討論。他認為警方只是履行職責依法處理，市民應深思是否希望警察「一見到暴力就逃跑」。