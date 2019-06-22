骨骼肌肉不適普遍　調查指8成人曾有肩頸痛

香港成年人普遍出現骨骼肌肉健康問題，有團隊在5月為超過5000名市民進行肌肉骨骼健康調查，發現近80%受訪者曾出現肩頸不適或痛楚，另外超過70%受訪者出現腰背及膝關節不適或痛楚。研究團隊表示，數據顯示肌肉骨骼健康問題有年輕化的趨勢，可能由於平日缺乏運動，建議長者緊記長壽四寶，包括恒常運動、均衡飲食、充足睡眠和處理壓力。



香港浸會大學許士芬博士體康研究中心與香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系運動醫學團隊，今年5月利用網上問卷，成功訪問5415名20歲或以上的市民。結果發現，市民出現關節問題的情況十分普遍，有接近70%受訪者表示過去半年感覺腰背肩頸等位置較以往容易疲倦，超過40%受訪者曾因關節不適而求診。部分受訪者會透過不同行動預防關節問題，其中以伸展、運動最普遍，其次為休息及按摩。



研究團隊表示，數據顯示肌肉骨骼健康問題有年輕化的趨勢，可能由於平日缺乏運動。隨着年齡增長，不少退化性關節問題會在50歲後陸續出現，例如五十肩、肩周炎、椎間盤退化、退化性膝關節炎等。團隊續指，不論是研究或臨床經驗均指出，適量及恒常的肌力鍛鍊，可紓緩退化性關節問題所帶來的徵狀，減慢關節退化，並能預防跌倒及受傷。