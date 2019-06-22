網民熱話：港版狂野時速　吐露港公路可以揸到200km/h？

香港馬路也可變成賽車賽道？近日一張相片在網上瘋傳，事關拍照者經過吐露港公路時，見到該路段的其中一個車速限制顯示屏標示出每小時200公里！網民笑指可以藉此機會測試愛車的極限，也有人慨嘆：「我部車如果行到200可能散咗...」



爆笑相片由網民Ivan上載到Facebook群組「馬路的事討論區」。他指經過吐露港公路往九龍方向路段時，發現相關顯示屏。網民大表驚訝，形容是「大酬賓」。相片未有顯示拍攝日期，有人留言指，經過上述路段時，顯示屏上的數字已由200改為100，相信之前是偶有出錯，已經修正。



相片在網上惹來熱烈討論，有網民看畢相片後指，「我突然有一個大膽的想法」，有人形容該路段為「吐露港賽道」，更有人笑言「發達喇！」亦有網民將愛車的錶板相片相照分享，戲謔：「我部車頂多行120，咁我係咪唔可以行？」有人則搞笑地回覆：「係呀，你快啲返屋企，咪阻人哋！」



根據網上資料所示，現時香港最高車速限制的道路為北大嶼山公路，時速限制為每小時110公里。



網民有話說

Hang Chan：吐露港賽道。

Chun Chung Cheng：顯示器壞了，少咗一點，係行20呀。

Man Yip：記得車cam 要影到200先，告到上庭，唔知會點。



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